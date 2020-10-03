Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 16

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Son dakika haberler... Van Cumhuriyet Savcısı Kaya koronavirüse yenik düştüVAN'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya (54), yaklaşık 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

Van Cumhuriyet Savcısı Kaya koronavirüse yenik düştü

VAN'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya (54), yaklaşık 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Hayvanseverliği ile tanınan Kaya'nın cenazesi, Van Adliyesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bursa'ya gönderildi.

Bursa Adliyesi'nden 3 yıl önce Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan evli ve 1 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, yaklaşık 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde bugün, hayatını kaybetti. Kaya'nın acı haberi, Van Adliyesini yasa boğdu. Kaya için bugün Van Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Dede, Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, hakim savcılar ve adalet personeli katıldı.

BAŞSAVCI DÖNMEZ, 'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Törende konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Van Cumhuriyet Savcımız Özgür Katip Kaya'nın kaybı sebebiyle acımız çok fazla. Çok üzgünüz. Kendisi her zaman yardımsever çalışkan, başarılı özverili kişiliğiyle tanıdık. Söyleyecek söz bulmakta güçlük çekiyorum. Savcımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Özgeçmişinin okunmasının ardından Özgür Katip Kaya'nın cenazesi, yapılan dualarla son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bursa'ya gönderildi.

HAYVANSEVERLİĞİ İLE TANINIYORDU

Hayvanseverliği ile bilinen Kaya, sürekli sosyal medya hesabından beslediği sokak hayvanlarını paylaşıp, ayrıca hayvanlara eziyet edip öldürenlere hapis cezası getirilmeli diye açıklama yapmıştı. Kaya, "Bu eylemler, kabahat değil, suç olarak kabul edilmeli ve bu eylemleri gerçekleştirenlere hapis cezası verilmeli. Verilen hapis cezaları da paraya çevrilmemeli ve ertelenmemeli" demişti.

Cumhuriyet Savcısı Kaya, aynı zamanda hayvanlara yönelik artan şiddetin önlenebilmesi için, hayvan sevgisinin okullarda ders olarak okutulması yönünde de çağrı yapmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------Cenazenin tören alanına getirilmesi-Törene katılanlar-Özgeçmişin okunması-Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'in konuşması-Okunan dualar-Cenazenin taşınması

VAN

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Şırnak'ta, eylem hazırlığındaki terörist üzerinde 'EYP' ile yakalandı

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla terör örgütünün sözde gençlik yapılanması olan Demokratik Gençlik Harekatı'nda (DGH) yer alan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist M.A., el yapımı patlayıcı (EYP) ile yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Silopi ilçesinde terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH içerisinde yer aldığı tespit edilen terörist M.A., 1 Ekim günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin eylem hazırlığında olduğu belirlenirken, üzerinde yapılan aramada el yapımı patlayıcı bulundu.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan terörist M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN