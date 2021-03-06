Son dakika! Sırbistan'da Kovid-19'a karşı ek tedbirler yürürlüğe girdi
06.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:18
Son dakika haberler: Sırbistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin üzerinden tam bir yıl geçerken, salgın durumunun kötüleşmesi üzerine ek tedbirler yürürlüğe girdi.
Sırbistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin üzerinden tam bir yıl geçerken, salgın durumunun kötüleşmesi üzerine ek tedbirler yürürlüğe girdi. Hafta sonu yalnızca gıda marketleri, eczane ve benzin istasyonlarının çalışmasına müsaade edilirken, 8 Mart'tan itibaren liselerde uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic