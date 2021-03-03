Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor

Son dakika! Hacettepe Üniversitesi, Sinovac aşısının Türkiye'deki Faz-3 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, aşının etkinlik oranı yüzde 83.5, hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak tespit edildi.

Faz-3 çalışmaları Türkiye'de Ekim ayında başlayan Biontech Sinovac aşısının etkinliği ile ilgili rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

10 BİN 250 KİŞİYE UYGULANDI

Hacettepe Üniversitesi'nin raporuna göre, çalışma kapsamında 10 bin 250 kişiye aşı ve plasebo uygulandı. Aşının etkinlik oranı yüzde 83.5 çıktı. Hastaneye yatışı engelleme oranı ise yüzde 100. Çalışma süresince hem aşı hem boş aşı olanlarda ölüme rastlanmadı.

EN ÇOK GÖRÜLEN YAN ETKİLER

En çok görülen yan etkiler şöyle:

Yorgunluk (% 9,8)

Baş ağrısı (% 7,6)

Kas ağrısı (% 3,8)

Ateş (% 2,5)

Titreme (% 2,4)

Enjeksiyon yerinde ağrı (% 1,6)

Aşı çalışmalarınndan sorumlu Bilim Kurulu üyesi prof. Dr. Serhat Ünal, "Mutasyon konusunda aşının ne kadar etkilendiği yönünde elimizde henüz net bir veri yok" dedi.

ARA SONUÇLARI BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

İlk ara sonuçları aşılar getirilmeden önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Etkinliği ilk sonuçlara göre yüzde 91,25 olarak duyurulmuştu. Aşı, Türkiye'de 14 Ocak'ta uygulanmaya başlamıştı.

Türkiye'de bugüne kadar 2 milyondan fazla kişiye uygulandığı bilinen aşıyla ilgili Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; aşının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100. Her iki kolda da ölüm yaşanmadığı duyuruldu.

ÇİN'DE ONAY ALAN İKİNCİ AŞI

Sinovac, Sinopharm'ın geliştirdiği aşının ardından ülkede onay alan ikinci koronavirüs aşısı olmuştu. Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği aşı, üretim tekniği olan inaktif virüs yöntemi ile üretildi.

Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğinde, enfekte etme özelliğini yitirmiş virüsün enjekte edilmesi suretiyle, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor. Bu teknik şu anda dünyada yaygın olarak kullanılan su çiçeği gibi bir çok aşının üretiminde kullanılıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ 2 MİLYAR DOZA ÇIKACAK

Şirket, yıllık korona aşısı üretme kapasitesini hazirana kadar 2 milyar doza çıkarmayı hedefliyor. Şirketin CEO'su şubat ayına kadar yılda 1 milyar doz kapasiteyle aşı üretilebileceğini açıklamıştı.