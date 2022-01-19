Son dakika: Sinop'ta yaşlı kadın kar paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde yolu kapalı köyde rahatsızlanan yaşlı kadının yardımına kar paletli ambulans yetişti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolun kapandığı Şeyhler köyünde hastalanan yaşlı kadına ulaşmak için yoğun çaba sarf edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen vaka sonrası görevlendirilen ambulans yolların karla kaplı olması nedeniyle köye ulaşamadı. Ekiplerin zamanla yarışı başladı.

Sinop İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri yolun açılması için çaba sarf etti. Çabaların netice vermesiyle lastiklerin gitmeye uygun olmadığı yol kar paletli ambulans kullanılarak aşıldı. Makbule Kurt adlı yaşlı kadın kar paletli ambulansa alınarak Ayancık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - SİNOP