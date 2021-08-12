Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)

Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre '1963'TEKİ SELDEN DAHA KÖTÜ'Sinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde, 3 köprünün 2'si yıkılırken, diğeri ise büyük hasar gördü.

'1963'TEKİ SELDEN DAHA KÖTÜ'

Sinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde, 3 köprünün 2'si yıkılırken, diğeri ise büyük hasar gördü. İlçe halkı, bölgede 1963'te yaşanan afeti anımsatarak, son yaşanan selin, daha büyük olduğunu dile getirdi. 

İlçe halkından Nurettin Yılmaz, yaşadıklarını anlatarak, "Yenikonak'ta bir yer yaptılar, çayın içine istiflediler, orayı tıkadılar. Tıkayınca bu felaketin geleceği belliydi" diye konuştu.

İlçeye akraba ziyareti için gelen Aslan Demircan ise "Bu felaketi tanımlamamız için 1963'ten başlamamız lazım. 1963'te burada büyük bir sel oldu ama hiç bu hale gelmedi. Çay ağızlarına yapılan kereste yığıntıları bizi bu hale getirdi. 3 köprünün 3'ü de kullanılamaz halde. Halk zor durumda, ilçeden çıkış yok. Ben İstanbul'dan geldim, geri gideceğim ama gidemiyorum. 1963 selini hatırlamak istemiyorum. Her yer ormandı, böyle felaket olmadı" dedi.


Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu

Sinop'ta selin iş makinesini saniyeler içinde önüne katması kamerayla kaydedildi
Sinop'ta selin iş makinesini saniyeler içinde önüne katması kamerayla kaydedildi
Bakan Adil Karaismailoğlu, helikopterlerle Ayancık'tan tahliyelerin yapıldığını açıkladı Açıklaması
Bakan Adil Karaismailoğlu, helikopterlerle Ayancık'tan tahliyelerin yapıldığını açıkladı Açıklaması
Sinop'taki selde çatıdan beyaz bayrak sallayarak yardım isteyen vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
Sinop'taki selde çatıdan beyaz bayrak sallayarak yardım isteyen vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Gülben Ergen Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Lionel Messi Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:11:29. #1.15#

title