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Son dakika! Sinemasal kurucusu Esen Kaya'ya silahlı saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre - Sinemasal kurucusu Esen Kaya'ya silahlı saldırı kamerada Sinemasal kurucusu olan Enes Kaya, Balat'ta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

- Sinemasal kurucusu Esen Kaya'ya silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Sinemasal kurucusu olan Enes Kaya, Balat'ta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Gerçekleşen silahlı saldırı anı ise kameralara yansıdı.

Olay, 30 Temmuz günü saat 18: 00 sıralarında Fatih Balat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde yürüdüğü esnada sinemasal kurucusu Esen Kaya'ya, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yanına yaklaşarak silahla bir kaç el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Esen Kaya yaralanırken, olayı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya hastaneye kaldırıldı.

Sokak üzerinde yürüdüğü esnada Esen Kaya'ya yapılan silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir şahıs yavaşça yanına yaklaşarak bir kaç el ateş açtığı görülüyor.

Son dakika! Sinemasal kurucusu Esen Kaya'ya silahlı saldırı kamerada
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