Son dakika! Silopi'de 40 çocuk Kur'an kursunu başarıyla tamamladı
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Son dakika! Silopi'de 40 çocuk Kur'an kursunu başarıyla tamamladı

Son dakika! Silopi'de 40 çocuk Kur'an kursunu başarıyla tamamladı
Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaz Kur'an kursuna katılan 40 öğrencinin eğitimleri tamamlandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaz Kur'an kursuna katılan 40 öğrencinin eğitimleri tamamlandı.

İlçe Müftülüğünce, Silopi Gençlik Merkezinde açılan yaz Kur'an kursunu başlarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet merasimi düzenlendi.

Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde ilahi seslendirildi ve Mevlid-i Şerif okundu.

İlçe Müftüsü Muhammed Said Okumuş, burada yaptığı konuşmada, öğrenciler ve kurs eğitmeni Medine Tuncer'i tebrik etti.

Geleceğimizin teminatı çocukların Kur'an'ı Kerim ile hemhal olmasını temenni eden Okumuş "Kur'an-ı Kerim öğrenilerek iş bitmedi tabi ki, Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayıp Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in sünnetiyle beraber hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor." dedi.

Kurs eğitmeni Medine Tuncer de yaz Kur'an kurslarında kayıtlı 53 çocuktan 40'nın Kur'an-ı Kerim'e geçtiğini kaydederek, yaz Kur'an kurslarının devam ettiğini aktardı.

Konuşmaların ardından çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Etkinliğe, Türkiye Gençlik Vakfı Silopi İlçe Aile Koordinatörü Züleyha Örgen ve öğrencilerin aileleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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