Son dakika haber! SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ'NDE YANGIN VE KURTARMA TATBİKATI

Silivri İtfaiyesi, hastanelerde çıkabilecek yangınlara karşı hazırlıklar kapsamında Silivri Devlet Hastanesi'nde yangın eğitimi ve kurtarma tatbikatı yaptı. İBB Silivri Grup Amirliği tarafından gerçekleştirilen tatbikatta; olası bir yangın öncesi alınacak tedbirler ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında itfaiye personeli Ali İnce tarafından hastane personeli bilgilendirildi.

ÜST KATLARDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Silivri Devlet Hastanesi'nde temsili çıkan yangın sırasında çatılara çıkarılan hastalar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Mahsur kalan hastaların kurtarılmasını izleyen hasta yakınları ve hastane çalışanları ekipleri alkışladı.