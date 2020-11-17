Silivri'de uyuşturucu operasyonu; çok sayıda gözaltı

SİLİVRİ'de 46 adreste yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

SİLİVRİ'de 46 adreste yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adreslerini belirledikleri 46 şüphelinin yakalanması amacıyla Silivri'de 46 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat timleri eşliğinde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyon ve arama sırasında özel harekat timleri güvenlik önlemi aldı. Arama yapılan adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda hassas burunlu köpeklerle arama da yapıldı.

Operasyon kapsamında polis ekipleri Alibey Mahallesi Çetin Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'inci katındaki daireye operasyon yaptı. Adreste 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürüldü. Adreste "Bozo" adlı hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN