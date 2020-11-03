Son dakika... Silivri'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Son dakika... Silivri'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

03.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:52
Son dakika... Silivri'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Bir son dakika haberine göre Silivri'de okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 6'ncı sınıf öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Silivri'de okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 6'ncı sınıf öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.U'nun kullandığı 34 RPC 40 plakalı otomobil, Fener Mahallesi'nde evinin bulunduğu caddede okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki M.K'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 6. sınıf öğrencisi M.K, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü S.U da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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