Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişi metruk binada ölü bulundu
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Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişi metruk binada ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Silivri'de bir kişi metruk binada ölü bulundu.

Silivri'de bir kişi metruk binada ölü bulundu.

Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi'ndeki metruk binada hareketsiz yatan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Binada araştırma yapan polis ekipleri, ölen kişinin kardeşini bilgisine başvurulması için karakola götürdü.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kişinin cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişi metruk binada ölü bulundu
Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişi metruk binada ölü bulundu
Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişi metruk binada ölü bulundu
Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişi metruk binada ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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