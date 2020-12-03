Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika! AFAD, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te, 20 kilometre derinlikte 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.

Saat 08:45'te merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağlar köyü olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Siirt, Batman, Bingöl, Gaziantep ve Diyarbakır'da hissedilen şiddetli depremi hisseden çok sayıda vatandaş, depremin uzun sürdüğünü ve sarsıntıyla uyandıklarını rapor etti.

OLUMSUZ İHBAR YAPILMADI

AFAD, henüz bölgeden olumsuz bir ihbar alınmadığını bildirdi.

"KIRSALDA ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR"

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor" açıklamasını yaptı.

KANDİLLİ, DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.2 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.2, derinliğini ise 10 kilometre olarak duyurdu.

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