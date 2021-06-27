Son dakika: Sıcak hava balonu düştü 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: ABD'nin güneybatısında yer alan New Mexico eyaletinde sıcak hava balonu elektrik hatlarına çarptı.

ABD'nin güneybatısında yer alan New Mexico eyaletinde sıcak hava balonu elektrik hatlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan balonun düşmesi sonucu balonun pilotu dahil 4 kişi hayatını kaybederken,

1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Balonun elektrik hatlarına çarpması nedeniyle bölgede 13 bin ev ve işyeri elektriksiz kaldı.

Yetkililer tarafından balonun düşmenin ardından sepetten ayrıldığı ve başka bir yere düştüğü aktarıldı.

Polisin kazanın nedenine ilişkin araştırmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı