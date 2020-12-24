Son dakika haber... Seydikemer'de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü
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Son dakika haber... Seydikemer'de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü

24.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:02

Gelen son dakika haberlerine göre Seydikemer'de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın seralara sıçramamdan ekipler tarafından söndürüldü.

Seydikemer'de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın seralara sıçramamdan ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi'nde sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Rüzgardan dolayı yayılan alevlerin bölgedeki seralara yaklaşması üzerine vatandaşlar, ellerindeki hortumlarla seralarının üzerine su sıktı. Vatandaşlar evlerinden çektikleri hortumlarla itfaiye araçlarına su takviyesi yaptı. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla seralara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle okaliptüs ve çam ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Son dakika haber... Seydikemer'de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber... Seydikemer'de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber... Seydikemer'de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber... Seydikemer'de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber... Seydikemer'de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber... Seydikemer'de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber... Seydikemer'de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber... Seydikemer'de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber... Seydikemer'de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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