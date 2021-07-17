Son dakika! Selin vurduğu Güneysu ilçesinde jandarma ekipleri temizlik çalışmalarına destek veriyor
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Son dakika! Selin vurduğu Güneysu ilçesinde jandarma ekipleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Selin vurduğu Güneysu ilçesinde jandarma ekipleri temizlik çalışmalarına destek veriyor Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde temizlik çalışmaları jandarma ekiplerinin de desteği ile belediye, Özel İdare ve vatandaşlar tarafından devam ediyor.

Selin vurduğu Güneysu ilçesinde jandarma ekipleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

RİZE - Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde temizlik çalışmaları jandarma ekiplerinin de desteği ile belediye, Özel İdare ve vatandaşlar tarafından devam ediyor.

Rize'de selden en fazla etkilenen Güneysu ilçe merkezindeki iş yerlerinin ve dükkanların temizlik çalışması devam ediyor. Temizlik çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de aktif rol alırken, Güneysu Belediyesi'nin yanı sıra çevre belediyelerden gelen personeller de destek veriyor.

Moloz yığınları ve balçıkların iş makineleriyle kaldırılmasının ardından cadde ve sokaklarda yıkama çalışmaları sürdürülüyor.

Son dakika! Selin vurduğu Güneysu ilçesinde jandarma ekipleri temizlik çalışmalarına destek veriyor
Son dakika! Selin vurduğu Güneysu ilçesinde jandarma ekipleri temizlik çalışmalarına destek veriyor
Son dakika! Selin vurduğu Güneysu ilçesinde jandarma ekipleri temizlik çalışmalarına destek veriyor
Son dakika! Selin vurduğu Güneysu ilçesinde jandarma ekipleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir

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