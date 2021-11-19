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Son Dakika | Selimiye Camisi'nde de kadına yönelik şiddet konulu hutbe irad edildi

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Son Dakika | Selimiye Camisi'nde de kadına yönelik şiddet konulu hutbe irad edildi

Son dakika haberi: Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde kadına yönelik şiddet ilgili cuma hutbesi irad edildi.

Türk- İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde kadına yönelik şiddet ilgili cuma hutbesi irad edildi.

Türkiye genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca kadına şiddete yönelik hazırlanan "şiddet insan onuruyla bağdaşmaz" hutbesi okutuldu.

Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli, cuma hutbesinde, hiçbir kimsenin bir başkasının canına, malına ve kişilik haklarına kast edemeyeceğini söyledi.

Canlı cansız hiçbir yaratılmışa zarar verecek bir tavır ve tutum içinde olunmaması gerektiğini belirten Serenli şunları kaydetti:

"Kıymetli Müslümanlar. Maalesef her geçen gün daha fazla şahit olduğumuz kadınlara yönelik şiddet vicdanlarımızı yaralıyor, yüreklerimizi dağlıyor. Oysaki inancımızda asla yeri olmayan şiddet, insanlık suçudur.

Şiddet, acizliktir, merhametsizliktir, zulümdür. Şiddet, can dokunulmazlığı ihlalidir ve insan onuruyla bağdaşmaz. Hiçbir gerekçe, şiddet için mazeret olamaz. Şiddetin dini, dili, ırkı, coğrafyası ve sosyal statüsü yoktur. Kimden gelirse gelsin şiddetin hiçbir şekli kabul edilemez.

Rabbimizin gazabı, meleklerin, gök ve yer ehlinin laneti, şiddete yeltenen, Allah'ın dokunulmaz kıldığı canları katleden zalimlerin üzerinedir. Onlar dünyada rezil rüsva olmuşlardır. Ahirette ise varacakları yer ancak cehennemdir."

Hayatını kaybeden kadınlar ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler için dua edildi.

Son Dakika | Selimiye Camisi'nde de kadına yönelik şiddet konulu hutbe irad edildi

Son Dakika | Selimiye Camisi'nde de kadına yönelik şiddet konulu hutbe irad edildi

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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