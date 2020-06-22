Son Dakika: Sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı
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Son Dakika: Sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı

Bir son dakika haberine göre Sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı 4 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de kayıp olduğu Bilen ailesinden geriye ailece çekildikleri fotoğraflardaki mutluluk ve bağ evinin fotoğrafı kaldı Acılı ailenin evinde hüzün ve acı bekleyiş var Bursa'nın...

22.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:40

Sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı

4 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de kayıp olduğu Bilen ailesinden geriye ailece çekildikleri fotoğraflardaki mutluluk ve bağ evinin fotoğrafı kaldı

Acılı ailenin evinde hüzün ve acı bekleyiş var

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılan Bilen ailesinin 4 ferdi hayatını kaybederken, kayıp 16 yaşındaki Derya'yı arama çalışmaları sürüyor. Bilen ailesinin fertlerinden geriye mutlu günlerinde çekilmiş fotoğraflar ile bağ evinin fotoğrafı kaldı. Acılı ailenin merkez Yıldırım ilçesindeki evinde ise hüzün hakim. Cenazelerin ise Bingöl'e götürüleceği öğrenildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde dürümcülük yapan Ahmet Bilen eşi Türkan Bilen, annesi Nazire Bilen ve kızı Medine Bilen ile sel sularına kapılmıştı. Ailenin 4 ferdinin cansız bedenleri bulunurken, yeğenleri 16 yaşındaki Derya'ya ise ulaşılamadı.

Aile fertlerinden mutlu günlerinde çekilmiş fotoğrafları kaldı. Şehir Hastanesi'nde bekletilen 4 cenazenin işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Bingöl'e götürüleceği öğrenildi. Yaklaşık 250 kişilik arama kurtarma ekibi de kayıp olan Derya'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ailenin merkez Yıldırım ilçesindeki evlerinde hüzün ve sessizlik hakim. Kızı ve eşini kaybeden dürümcü Ahmet Bilen'in diğer çocukları Ecrin, Ali Osman ve Beyrin'i ise bağ evine götürmediği onların da felaketten kurtulduğu öğrenildi.

Son Dakika: Sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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