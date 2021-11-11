Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Bingöl ziyaretinde protesto eden şehit yakını Tahir Gümren'e ağır bir savuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, büyük tepki çekmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAKLARINI SÖYLEDİ

Olay sonrasında Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti Genel Başkanvekilliği görevinden istifa eden Türkkan'a tepkiler dinmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için siyasi ve hukuki olarak ellerinden geleni yapacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

FEZLEKE ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Bu gelişmelerin ardından İYİ Partili Lütfü Türkkan için harekete geçildi. Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

TÜRKKAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de yaşananların ardından Twitter hesabından 'Milletimize arzımdır' başlığı ile bir video yayınlayarak özür dilerken, Grup Başkanvekilliği görevinden de istifa etmişti. Türkkan yaptığı açıklamada, "Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfreden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu, o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım, onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta 'küfretme' diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım" açıklamasında bulunmuştu.

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