Son Dakika | Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren için mevlit okutuldu - Haberler

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Son Dakika | Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren için mevlit okutuldu

AA, Orhan Onur Gemici - Güncel
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Son Dakika | Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren için mevlit okutuldu

Son dakika haberlerine göre Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için mevlit programı düzenlendi.

Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için mevlit programı düzenlendi.

Beştepe Millet Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen programda, Eren için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Ankara'nın çeşitli camilerinden din görevlilerinin yer aldığı program sonunda cemaate mevlit lokumu dağıtıldı.

Mevlide, şehit Eren'in aile üyelerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, Eren'in silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Son Dakika | Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren için mevlit okutuldu

Son Dakika | Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren için mevlit okutuldu

Son Dakika | Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren için mevlit okutuldu

Son Dakika | Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren için mevlit okutuldu

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Özel Harekat, Kalp Krizi, Senegal, Şehit, Güncel, Haberler

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