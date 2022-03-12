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Son Dakika | Şehit babası, kazada hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Son Dakika | Şehit babası, kazada hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre MALATYA'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Doğan yaşamını yitirdi.

MALATYA'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Doğan yaşamını yitirdi. Doğan'ın oğlu Mehmet Doğan'ın 29 yıl önce Hakkari'de er olarak görev yaparken PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde Doğanyol ilçesi İshak mevkisinde meydana geldi. Bahçesine gitmek için yola çıkan Ahmet Doğan'ın kontrolünü yitirdiği 44 DY 567 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi. Yaklaşık 30 metreden taklalar atan aracın sürücü Doğan yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Doğan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Ahmet Doğan'ın oğlu Mehmet Doğan'ın, 3 Ağustos 1993 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma er olarak görev yaparken PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.


Son Dakika | Şehit babası, kazada hayatını kaybetti

Son Dakika | Şehit babası, kazada hayatını kaybetti

Son Dakika | Şehit babası, kazada hayatını kaybetti

Son Dakika | Şehit babası, kazada hayatını kaybetti

Son Dakika | Şehit babası, kazada hayatını kaybetti

Son Dakika | Şehit babası, kazada hayatını kaybetti

Son Dakika | Şehit babası, kazada hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Mehmet Doğan, Ahmet Doğan, Hakkari, Şehit, Güncel, Haberler

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