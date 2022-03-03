Savaştan 3 saat önce doğan Türk bebeği emilia, ailesiyle İstanbul'da

İSTANBUL (DHA) - UKRAYNA'nın başkenti Kiev'de 24 Şubat gecesi gözlerini dünyaya açan bebekleriyle büyük bir sevinç yaşayan Mutlu Özdemir ile Ukraynalı eşi Daria'nın mutluluğu, sadece 3 saat sonra bomba sesleriyle yarım kaldı. Emilian adını verdikleri bebekleriyle hastaneden sığınağa gitmek zorunda kalan çift, hemen Türkiye'ye dönmenin planlarını yaptı. Önce sevinci daha sonra korkuyu yaşayan aile, güç koşullarda ülkeyi terk etti. Özdemir ailesi, 7 günlük oğulları Emilian ve 2 yaşındaki kızları Emma ile birlikte dün gece tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi.

Ukrayna'daki savaştan kaçan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten Türk Hava Yolları uçaklarıyla tahliye edilen Türk vatandaşları arasında bebekli aileler de yer aldı. Özellikle savaştan kısa bir süre önce doğan bebekli aileler dikkat çekti. Onlardan biri de 2 buçuk yıllık evli olan Mutlu Özdemir ve Ukraynalı eşi Daria Özdemir çiftiydi. Özdemir ailesi, ikinci çocuklarının doğumu için bir süre önce Kiev'e eşinin ailesinin yanına gitti. 24 Şubat günü hastaneye yatan Daria Özdemir, oğlu Emilian'ı Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıdan sadece 3 saat önce sağlıklı şekilde dünyaya getirdi. Çiftin mutluluğu, bomba ve siren sesleriyle yarım kaldı. Hemşireler tarafından uyarılan Özdemir çifti, güvenlik nedeniyle bebekleriyle birlikte sığınağa gitmek zorunda kaldı. Savaşın acı yüzüyle karşı karşıya kalan aile, Türkiye'ye dönüş için harekete geçti. Kendi imkanlarıyla Kiev'den Romanya sınırına giden Özdemir çifti, Türk Büyükelçiliği yetkilileriyle irtibata geçerek buradan önce başkent Bükreş'e oradan da THY'nin tahliye seferiyle İstanbul'a geldi.

KİMLİK KARTI VE PASAPORTU YOK

Savaş nedeniyle bebeklerine kimlik kartı ve pasaport çıkartamayan aile, İstanbul Havalimanı'nda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Emilian bebeğe seyahat belgesi düzenlenmesiyle yurda giriş yapabildi. Havalimanında basın mensuplarına konuşan Mutlu Özdemir, son bir haftada hem mutluluğu hem de korkuyu yaşadıklarını söyledi.

ÖNCE SEVİNCİ SONRA KORKUYU YAŞADILAR

UKRAYNA SAVAŞININ ORTASINDAKİ TÜRK BEBEKLER

"VATANIMIZA KAVUŞTUK. ÇOK MUTLUYUZ"

DOSTLARIMIZ ORADA KALDI

Aydın'ın eşi Alesya ise, "Barış olmasını istiyoruz. Çocuğumuz için çok endişelendik. Her şeyimi orada kaldı. Dostlarımız ailemiz orada kaldı. Onların hayatta kalmasını istiyoruz. Hala endişe duyuyoruz. Ama umudumuzu da yitirmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca yolcular arasında yer alan Çağdaş Y. ve Alona Y. çifti ise 1 aylık oğulları Leon ile İstanbul'a geldi.