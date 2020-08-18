Son Dakika | Saruhanlı 'Bülent Ecevit Parkı' açılışa hazır
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Son Dakika | Saruhanlı 'Bülent Ecevit Parkı' açılışa hazır

Son dakika haberlerine göre Saruhanlı Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen ve merhum Başbakan Bülent Ecevit'in adının verildiği park, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Son Dakika | Saruhanlı 'Bülent Ecevit Parkı' açılışa hazır
18.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:13

Saruhanlı Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen ve merhum Başbakan Bülent Ecevit'in adının verildiği park, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yıllar önce inşa edilen parkta büyük bir değişime imza attıklarını belirtti.

Bu kapsamda atıl haldeki eski parkı yıkıp, yerine modern bir park inşa ettiklerini ve eski adı Yahya Gür olan parkın ismini de Belediye Meclisi kararıyla 'Bülent Ecevit Parkı' olarak değiştirdiklerini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğümüz parkın bulunduğu 3 bin metrekare alanda yapısal ve bitkisel peyzaj uygulaması gerçekleştirdi. Parkın içine 59,52 metrekare kapalı alan, 11,82 metrekare yarı açık alan ve tuvalet inşa edildi. Ayrıca parkın içerisine kafeterya ve çocuk oyun grubu kuruldu. Parkımızı günümüz şartlarına uygun modern bir görünüme kavuşturduk. İlçemiz için hayırlı olsun."

Vatandaşlara verdikleri sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bilgin, "İlçemizin kalkınması, halkımızın mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz. Saruhanlımıza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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