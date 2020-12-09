Son Dakika | Şarköy'de kış lastiği uygulaması yapıldı

Şarköy ilçesinde polis ekiplerince kış lastiği uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri, Şarköy-İstanbul karayolu Karadeğirmen mevkisinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda gerçekleştirdiği denetimlerde, M+S veya kar tanesi işaretlerinin bulunup bulunmadığına, diş derinliğine, kış aylarında araçlardan bulunması zorunlu zincir, çekme halatı, takoz gibi avadanlıkların olup olmadığını inceledi.

Kış lastiği takmayan veya eksik avadanlık bulunduran araçlara 776 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral