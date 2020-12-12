Son dakika: Sarıyer'de balıkçı teknesinde yangın

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sarıyer'de bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Sarıyer'de bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Rumelifeneri Balıkçı Barınağı'nda bulunan bir balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tekneyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar