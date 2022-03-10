ŞANLIURFA (İHA) - Takip ettikleri zanlı tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polisler memleketlerine uğurlandı

Şehit polisler görev yaptıkları emniyetteki törenin ardından memleketlerine uğurlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün yaşanan olayda şehit olan komiser yardımcısı ile polis memurunun cenazeleri görev yaptıkları emniyetin bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törene katılan şehitlerin yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı dökerken mesai arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Dün öğleden sonra saat 15.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Mevlana caddesi üzerinde yaşanan olayda yakalamaya çalıştıkları zanlı tarafından silahla vurulan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt şehit oldu. Şehit polis memurları için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde bir tören düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehitlerin yakınları, İlçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Tabutlara sarılan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken mesai arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Polislerin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşu, akabinde ise İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua okundu.

Törenin ardından Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesi Gap Havalimanından uçakla ailesinin yaşadığı İstanbul'a, şehit polis memuru Cemal Bozkurt'un cenazesi ise karayoluyla memleketi Gaziantep'in Karkamış ilçesine gönderildi.

Geride iki yetim kaldı

10 yıllık polis memuru Cemal Bozkurt'un evli ve 1 kız çocuğu babası, 2 yıllık komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin ise bir erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi. Ayrıca şehit Cemal Bozkurt'un 2 ay önce de babasını çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettiği belirtildi.