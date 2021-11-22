Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü - Haberler
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Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

AA / Mustafa Güçlü - Haberler | Güncel
Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Mecit Muhammed (11), ilçe merkezindeki Necmettin Erbakan Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu arada bir grup, bölgede kazaların sıkça meydana geldiğini belirterek, lastik yakıp duruma tepki gösterdi.

Evlerinin yakınındaki su dolu çukura düşen çocuk boğularak öldü

Evlerinin yakınındaki su dolu çukura düşen çocuk boğularak öldü

AA / Mustafa Güçlü - Son Dakika Haberleri

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