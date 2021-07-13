Son dakika... Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi Şehit Seydo Kahraman Caddesi'nde bir depo da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler yangını söndürdü.
Depoda maddi hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyyüp Gürel