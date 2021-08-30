Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kütahya'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde konuştu Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "99 yıl önce kısıtlı imkanlarla destan yazan Türkiye, bugün dünya standartlarında teknolojilerle ve yöntemlerle vatan savunması yapıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "99 yıl önce kısıtlı imkanlarla destan yazan Türkiye, bugün dünya standartlarında teknolojilerle ve yöntemlerle vatan savunması yapıyor. Hamdolsun teknolojik kapasite ve kabiliyetleriyle her türlü savunma ürününü üretebilen, parmakla gösterilen bir ülkemiz var." dedi.

Varank, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Zafer Anıtı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden birinin 30 Ağustos Zaferi olduğunu söyledi.

Türk milletinin 99 yıl önce, imanla beslenen vatan sevgisinin engel tanımadığını yedi düvele gösterdiğini anlatan Varank, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını ifade etti.

O dönem, orduları dağıtılan, silahları elinden alınan bir milletin büyük bir zafer kazandığını vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kararlı ve karakterli duruşun bugün de devam ettiğini görüyor olmak hepimiz için gurur verici. Tarihi 30 Ağustoslarla dolu olan bu millet, 15 Temmuz'da da egemenliğine göz dikenleri yerle yeksan etti. Gerektiğinde yine aynısını yapacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Bu zaferin büyüklüğü, Osmanlı'nın son döneminden 30 Ağustos'a kadar olan süreç birlikte değerlendirildiğinde daha net anlaşılacaktır. Bakınız milletiz bu zaferden sadece kısa bir süre önce Balkan Savaşı'nı gördü. 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Mısır'da, Filistin'de ve daha nice cephede savaştı. Sonrasında Anadolu işgal edilmeye başlandı. Düşman donanması İstanbul'a, Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar yurdumuzun dört bir tarafına yerleşti. Yunan ordusu İzmir'i işgal etme cüretini gösterdi. Tabii tarih kitaplarında yavan bir şekilde geçen bu cümlelerin arkasında maalesef büyük dramlar yaşandı. İnsanlığa sığmayacak şekilde köylerimiz, kasabalarımız, şehirlerimiz yakılıp yıkıldı. Türk milleti geçim kaynağı olan hayvanından, evindeki lokmasından hatta yakacağı odunundan bile vazgeçti."

"Türkiye, bugün dünya standartlarında teknolojilerle ve yöntemlerle vatan savunması yapıyor"

Bakan Varank, bugün artık açık cephe savaşları yerine terör piyonları, ekonomik saldırılar ve vekalet savaşları ile Türkiye'nin sıkıştırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Kendilerinin de bu saldırıları bertaraf etmek için Büyük Taarruz şuuruyla, var güçleriyle çalıştıklarını bildiren Varank, şunları kaydetti:

"99 yıl önce kısıtlı imkanlarla destan yazan Türkiye, bugün dünya standartlarında teknolojilerle ve yöntemlerle vatan savunması yapıyor. Hamdolsun teknolojik kapasite ve kabiliyetleriyle her türlü savunma ürününü üretebilen, parmakla gösterilen bir ülkemiz var. Kendi söküğünü kendisi dikebilme yetkinliğine erişmiş bir Türkiye var. Tabii bunu hazmedemeyenlerin ülkemiz üzerinde sinsi oyunlar oynadığını ve türlü ambargolar uygulayarak egemenlik haklarımıza saldırdığını biliyoruz. Ülkemizi böyle ucuz yöntemlerle doğru bildiğinden döndürebileceğini sanan zavallılar şunu çok iyi bilmeliler ki artık eski Türkiye yok. Geçmişte tüm gücümüzle savunduğumuz vatanımızı bugün de topumuzla tüfeğimizle, tankımızla, İHA'larımızla, SİHA'larımızla, helikopterlilerimizle ve savaş uçaklarımızla savunacağız. Özellikle yeni teknolojimizle savunacağız. Bugün Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi ışığında yerli ve milli bir sanayi inşa ediyoruz. Torunlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini sağlamlaştırıyoruz. Bakınız savunma sanayimizin geldiği nokta bizleri hem gururlandırıyor hem de heyecanlandırıyor. Biz savunma sanayinin sadece savunma sanayi olmadığının farkında olan bir ülkeyiz."

Varank, her alanda güçlü Türkiye'yi oluşturmak için devletin ve milletin "Büyük Taarruz" bilinciyle çalıştığını vurguladı.

"Türkiye de insansız hava aracı teknolojilerindeki oyun kurucu rolüyle gündemi tayin eden bir ülke olacak"

Bakan Varank, barış içinde yaşamak için güçlü bir savunma sanayisine sahip olmak zorunda olduklarını belirtti.

Dünyada söz sahibi olabilmenin yolunun savunma sanayisinden geçtiğine dikkati çeken Varank, "Bu bağlamda iktidara geldiğimiz 2002 yılından itibaren savunma sanayine çok büyük yatırımlar yaptık. Bundan 19 yıl önce yüzde 20'lerle başlayan yerlilik oranlarımız, şu anda yüzde 80'lere yaklaştı. Hamdolsun vatan savunmasında hava, kara ve deniz gücümüz giderek artıyor. Karada Altay tanklarımız, denizde MİLGEM'lerimizle vatanımızın bekçiliğini yapıyoruz. ANKA'lar, TB2'ler ve şimdi de Cumhurbaşkanımızın dün teslimatını gerçekleştirdiği AKINCI'larla gökyüzüne çelikten kubbeler örüyoruz. Malumunuz AKINCI, yazılımından elektroniğine, mekaniğinden aerodinamiğine kadar, tümüyle Türk mühendislerimiz tarafından tasarlanıp üretildi. Bu teknoloji harikası robot uçak, kapasitesi ve görev gücü dolayısıyla ülkemizi dünya İHA liginde ilk 3 ülke arasına sokacak." diye konuştu.

Varank, birilerinin insansız hava aracı konusunda yıldızı parlayan Türkiye'nin durumunu görmezden gelmeye devam ettiğine değindi.

İnsansız hava araçlarının göklerdeki ezici üstünlüğünü birilerinin göremediğini anlatan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz 'Dünya, F-35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak' dediğimizde ses dış dünyadan değil maalesef ülkemizden geliyor. 'Böyle bir şey olamaz' diyorlar, dar ufuklarıyla dünyadaki büyük değişimleri göremiyorlar ama bugün geldiğimiz noktada tüm dünya bizim söylediklerimizi teyit ediyor. Şahsen bir kere daha üstüne basa basa ifade etmek istiyorum; önümüzdeki dönem, yeni nesil insansız ve otonom hava araçlarının gökleri domine ettiği bir dönem olacak. Bu teknolojilerde önde gelen ülkeler, dünya siyasetini de şekillendirecekler. Türkiye de insansız hava aracı teknolojilerindeki oyun kurucu rolüyle gündemi tayin eden bir ülke olacak. Vatanımızı esir etme çabası içinde olanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bunu da hamasetle değil, yerli ve milli savunma sanayimizle başaracağız. Savaşmak için değil, barış içinde yaşamak için savunma sanayimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Varank, konuşmasının ardından askeri geçit törenini izledi ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir