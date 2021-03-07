Son Dakika: Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ve çocuğu koruma altına alındı

Dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda İbrahim Zarap (27), kendisinde kalan 5 yaşındaki kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. (24) ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Zarap, 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye tekme-tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

PİŞKİN İFADESİ 'PES DEDİRTTİ'

Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Zarap emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Zarap'ın polise verdiği ifadesinde, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darbetti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olay sosyal medyada gündem olurken, tepkiler çığ gibi büyüdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ile çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsun ili Canik ilçesinde 06.03.2021 tarihinde E.M.'nin boşandığı eşi İ.Z. tarafından darbedilmesi olayı haberi alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmış, savcılık talimatıyla İ.Z. yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli savcılık ifadesi alındıktan sonra 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklamayla sevk edilmiş, Samsun Nöbetçi Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır. Bunun yanında kadına şiddete tanık çocuk için derhal Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden psiko-sosyal destek üniteleri harekete geçirilmiştir. Şiddet mağduru kadın tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vakanın risk durumu gözetilerek derhal uygun koruyucu ve önleyici tedbirler alınmış, şiddet mağduru kadın ve çocuğu koruma altına alınmıştır."

"AİLENİN YANIDAYIZ"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise olayın başladığı andan itibaren mağdurun yanında olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet birimlerimiz olaya hızlıca dahil olup 4 dakikada olay yerine gittiler. Biz de akşam 3 buçuğa kadar buradaydık. Mağdurun durumu iyi, ancak bilinci kapalı pek konuşamadı; ama iyi olduğunu bize söyledi. Mağdur bir an önce iyileşmek istiyor. Karşıdaki dengesiz biri hem de alkollü bir anda böyle bir olay yaşanmış. Birkaç gün burada kontrol altında kalacak. Küçük çocuğumuz ise 5 yaşında maalesef böyle bir travmaya maruz kaldı. Tüm gece yanındaydık, şu an dedesi ve anneannesiyle birlikte psikolojik destek bekliyor. Biz, ailemizin yanındayız."