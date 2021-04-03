SAMSUN Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAMSUN Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralıSAMSUN'da kamyon, cip ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, hakim Erol Bak'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralı

SAMSUN'da kamyon, cip ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, hakim Erol Bak'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi Ordu-Samsun karayolunda meydana geldi. Abdurrahman Aydın (61) yönetimindeki 55 ABG 51 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Erol Bak (50) yönetimindeki 55 AG 500 plakalı cipe çarptı. Savuran cip de aynı yöne giden Yaşar Adlısanlı yönetimindeki 55 ABL 767 plakalı otomobile çarptı. Kazada, hakim olduğu öğrenilen Erol Bak ile Arda Ayberk Bak, Semanur Adlısanlı (22) ve Abdurrahman Aydın yaralandı. Çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SAMSUN Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralı
SAMSUN Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralı
SAMSUN Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralı
SAMSUN Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralı
SAMSUN Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralı
SAMSUN Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralı
SAMSUN Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralı
SAMSUN Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralı
SAMSUN Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hayati Yazıcı Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Bahar Candan Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SAMSUN Samsun'da zincirleme kaza 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 09:04:34. #1.15#
title