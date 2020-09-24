Son Dakika | Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son Dakika | Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

24.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:05
Son Dakika | Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Abdullah Gül Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ulushan idaresindeki 55 ARA 70 plakalı otomobil, Neşe Ataş yönetimindeki 55 ACE 760 plakalı otomobile yandan çarptı. Yandan çarpılan otomobil savrularak refüje çıkıp yön tabelasına çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Neşe Ataş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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