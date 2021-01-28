Son Dakika | Samsun'da orman ve sazlıkta çıkan yangınlar söndürüldü
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Son Dakika | Samsun'da orman ve sazlıkta çıkan yangınlar söndürüldü

28.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:08
Son Dakika | Samsun'da orman ve sazlıkta çıkan yangınlar söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde ormanlık ve sazlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde ormanlık ve sazlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

Çarşamba ilçesinin Demiraslan ve Esençay mahallelerinde, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi.

Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde de sazlık alanda yangın çıktı.

Ekipler, şiddetli rüzgarın devam ettiği bölgede yangına müdahale etti.

Yürütülen çalışmalar sonucu yangınlar söndürüldü.

Zarar gören alanların tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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