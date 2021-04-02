3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Abdurrahman Aydın'ın kullandığı 55 ABG 51 plakalı kamyon, Samsun-Ordu kara yolu Gelemen mevkisinde Erol Bak idaresindeki 55 AG 500 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, seyir halindeki Yaşar Adlısanlı yönetimindeki 55 ABL 767 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Bak ile Aydın'ın yanı sıra araçlardaki Semanur Adlısanlı ve Arda Ayberk Bak yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sürücü Bak'ın Bölge İdare Mahkemesi Hakimi olduğu öğrenildi.

3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Cahit Özkan Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Bahar Candan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 23:47:26. #1.15#
title