Son dakika haberi! 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta, Behzat D. idaresindeki 19 EK 707 plakalı kamyon önündeki Cengiz Han E'nin kullandığı 55 AOB 46 plakalı kamyona çarptıktan sonra yoldan çıktı. Kamyon yol kenarındaki kanalda bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Çarpışmanın etkisiyle Cengiz Han E. idaresindeki kamyon da önündeki İsa Ü'nün kullandığı 55 HA 145 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan Behzat D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.