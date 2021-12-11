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Son Dakika | Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Son Dakika | Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
AA / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde Aziz Y'nin (31) kullandığı 34 FRD 43 plakalı otomobil, karşı yönde ilerleyen Musa Ş. yönetimindeki 41 UB 012 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son Dakika | Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

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AA / Murat Arapoğlu - Son Dakika Haberleri

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