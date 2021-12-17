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Son Dakika | SAHTE İÇKİDEN ÖLEN AYDIN'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre SİVAS'ın Zara ilçesinde sahte alkollü içkiden zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cevdet Aydın'ın (63) cenazesi ailesine teslim edildi.

AYDIN (DHA) - SİVAS'ın Zara ilçesinde sahte alkollü içkiden zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cevdet Aydın'ın (63) cenazesi ailesine teslim edildi.

Zara ilçesinde 4 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlanan Cevdet Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın, dün akşam hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Bu sabah otopsi işlemleri tamamlanan Aydın'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Aydın'ın cenazesi defnedilmek üzere Zara ilçesine götürüldü.

Daha önce de aynı ilçede sahte alkollü içecek kullandıkları belirlenen Şakir Deliktaş (32), Bülent Ekici (62) ve Güler Kılıç (42) yaşamını yitirmişti.

Hastanede 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Son Dakika | SAHTE İÇKİDEN ÖLEN AYDIN'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Son Dakika | SAHTE İÇKİDEN ÖLEN AYDIN'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Son Dakika | SAHTE İÇKİDEN ÖLEN AYDIN'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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