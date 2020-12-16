Son dakika haberleri! Sahte içki faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi
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Son dakika haberleri! Sahte içki faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi

16.12.2020 01:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 01:22

Son dakika haberler: Sahte içki faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi Bursa'da sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden Mehmet İncili ve Ferdi Nilüfer hayatını kaybetti.

Sahte içki faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi

BURSA - Bursa'da sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden Mehmet İncili ve Ferdi Nilüfer hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 12 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili yaptığı araştırmada sahte alkolü temin edip edip sattığı belirlenen Uğur K. ve Erhan O. gözaltına alındı.

Bursa'da son 2 gün içerisinde içki içtikten sonra rahatsızlanan 14 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sahte alkolden zehirlendikleri tespit edilen ve tedavisi süren hastalardan Mehmet İncili ile Ferdi Nilüfer hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren 12 kişiden Mehmet Topçuoğlu (51), Fatih Deniz Yağız (49), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mustafa Döğdü (58), Ramiz Hacısalihoğlu ve Güner Mollahasanoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu, Bahadır Emer (36), Tamer Mutlu (44), Emin Aydın (43), Aleattin Geçeli (52), Mehmet Özgür Kurşun'un ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Kentte yaşanan sahte alkol vakaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, hastaneye getirilen ve tedavileri devam eden kişilere sahte alkol satan şüphelinin Erhan O. olduğu belirlendi. Erhan O., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Sahte içki faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Son dakika haberleri! Sahte içki faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Son dakika haberleri! Sahte içki faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Son dakika haberleri! Sahte içki faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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