Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi
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Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi

12.10.2020 23:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 00:22

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte alkol şüphesiyle hastaneye getirilen şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cuma gününden bu yana Kırıkkale, İzmir, Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Özel Gözde Hastanesi'ne sahte alkol şüphesiyle getirilen şahıs kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde Kuşadası Özel Gözde Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Torbalı ilçesinde yoğun bakım ünitelerinin dolu olması sebebiyle ambulansla Kuşadası'na getirilen 54 yaşındaki A.Y., metil alkol ile sahte içki içtiği şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan A.Y., Kuşadası Özel Gözde Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Kırıkkale'de 7, İzmir'de 17 kişinin sahte içkiden ölmesi sonrası Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'dan zehirlenme haberleri geldi. Mersin'de 5, İstanbul'da 1, Muğla'da 2, Aydın'da 2 kişi öldü. Cuma gününden bu yana Kırıkkale, İzmir, Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi
Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
ASLAN: Insanlar neden sahte içki içiyorlar. . . . . ????? Gerçeği çok pahalı olduğu için
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