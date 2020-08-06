Son Dakika: Sahil Güvenlik'ten gezi teknelerine maske ve sosyal mesafe denetimi
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Son Dakika: Sahil Güvenlik'ten gezi teknelerine maske ve sosyal mesafe denetimi

Son dakika haberleri... Kuşadası'nda korona virüs salgınına yönelik önlemler şehir genelinde yürütülen çalışmaların yanı sıra denizden ve havadan da devam ediyor.

Son Dakika: Sahil Güvenlik'ten gezi teknelerine maske ve sosyal mesafe denetimi
06.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:45

Kuşadası'nda korona virüs salgınına yönelik önlemler şehir genelinde yürütülen çalışmaların yanı sıra denizden ve havadan da devam ediyor.

Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler hem denizden hem de havadan Kuşadası Körfezi'nde salgına karşı yürütülen önlemleri denetliyor. Kuşadası Körfezi'nde günlük tura çıkan gezi teknelerini tek tek kontrol eden Sahil Güvenlik ekipleri, tatilcileri ve tekne çalışanlarını tek tek uyararak, hijyen, maske ve mesafe konularında alınan kararlara uymalarını istedi. - AYDIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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