Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Sağlık
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde doktorlarla ilgili açıkladığı maaş zamlarının ardından sağlıkçılar gösteri düzenlemişti. Sağlıkçıların tepkisinin ardından komisyona gönderilen 6 madde, Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek kanun teklifinden çıkarıldı.
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