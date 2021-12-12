Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı - Haberler
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Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı

Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Sağlık

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde doktorlarla ilgili açıkladığı maaş zamlarının ardından sağlıkçılar gösteri düzenlemişti. Sağlıkçıların tepkisinin ardından komisyona gönderilen 6 madde, Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek kanun teklifinden çıkarıldı.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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