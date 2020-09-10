Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Mart'tan beri mücadele verdiğimiz koronada tekrar artış yaşanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Mart'tan beri mücadele verdiğimiz koronada tekrar artış yaşanıyor

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mart ayından bu yana büyük mücadele verilen koronavirüs salgınında tekrar büyük bir artış yaşandığını söyledi.

10.09.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:00

İncelemelerde bulunmak için Van'a giden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca burada yaptığı açıklamada "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor" sözleri adeta Türkiye'deki koronavirüs salgınında durumun kötü gidişatını gözler önüne serdi.

"ARTIŞ HOMOJEN BİR DAĞILIM GÖSTERMİYOR"

Bakan Koca açıklamalarında şunları söyledi "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Ama homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerde sabit dururken daha önceden kontrol altında olan yerlerde istemediğimiz tablolar oluşuyor. Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük.

"VAN'DA SON HAFTALARDA SAYI İKİ KATINA ÇIKTI"

Van bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Yüksek vaka sayılarına ulaşan yerlerden biri oldu. Hasta sayısı son haftalarda iki katına çıktı. Yalnızca Van'da değil orta ve doğu Anadolu illerimizde sıkıntılar var.

"VAN'DA 65 YAŞ ÜSTÜNDE NÜFUSA GÖRE DÖRT KAT VAKA ARTIŞI VAR"

Van'da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı 128'e çıkardık. Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdük. Günübirlik filyasyon yapmak istiyoruz. Van ilimizde 65 yaş üstü nüfus yüzde 4,2. Hasta oranı ise yüzde 15,6. Yaşlılarımızın özellikle korunması çok önemli. 65 yaş üstünde nüfusa göre dört kat vaka artışı görülüyor."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Mart'tan beri mücadele verdiğimiz koronada tekrar artış yaşanıyor
Haber Yorumları (2)
ATAKAN: miting ve 1500 kisilik dugun yapanlara soyleyin bunu sayin bakanim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NE MÜCADELESİ: HANGİ MÜCADELE?KİM MÜCADELE EDİYOR?SÖZ GEÇİREMEDİĞİNİZ VATANDAŞ MI? OLDU TMM. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Muharrem İnce Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Hande Erçel Ferhat Göçer Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Jose Sosa Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Otilia Bruma Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Mart'tan beri mücadele verdiğimiz koronada tekrar artış yaşanıyor - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 12:02:33. #1.14#
title