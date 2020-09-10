Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Mart'tan beri mücadele verdiğimiz koronada tekrar artış yaşanıyor Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mart ayından bu yana büyük mücadele verilen koronavirüs salgınında tekrar büyük bir artış yaşandığını söyledi.

İncelemelerde bulunmak için Van'a giden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca burada yaptığı açıklamada "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor" sözleri adeta Türkiye'deki koronavirüs salgınında durumun kötü gidişatını gözler önüne serdi.

"ARTIŞ HOMOJEN BİR DAĞILIM GÖSTERMİYOR"

Bakan Koca açıklamalarında şunları söyledi "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Ama homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerde sabit dururken daha önceden kontrol altında olan yerlerde istemediğimiz tablolar oluşuyor. Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük.

"VAN'DA SON HAFTALARDA SAYI İKİ KATINA ÇIKTI"

Van bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Yüksek vaka sayılarına ulaşan yerlerden biri oldu. Hasta sayısı son haftalarda iki katına çıktı. Yalnızca Van'da değil orta ve doğu Anadolu illerimizde sıkıntılar var.

"VAN'DA 65 YAŞ ÜSTÜNDE NÜFUSA GÖRE DÖRT KAT VAKA ARTIŞI VAR"

Van'da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı 128'e çıkardık. Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdük. Günübirlik filyasyon yapmak istiyoruz. Van ilimizde 65 yaş üstü nüfus yüzde 4,2. Hasta oranı ise yüzde 15,6. Yaşlılarımızın özellikle korunması çok önemli. 65 yaş üstünde nüfusa göre dört kat vaka artışı görülüyor."