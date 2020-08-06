Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan ve koronavirüs nedeniyle bir ilimizdeki hastanelerin tamamının dolu olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Koca, "Hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgını nedeniyle bir ilimizdeki hastanelerin tamamının dolduğu yönünde sosyal medyada yer alan iddialara Twitter hesabından yanıt verdi. Bakan Koca, iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade ederken, hastaneleri dolu olan bir ilimizin hatta kapasitesi tamamen dolu bir hastanemizin olmadığını aktardı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."