Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor

25.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:36

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İstanbul ve İzmir'de koronavirüs vaka sayısında başlayan artış trendinin bütün ülkeye yayıldığını belirten Koca, "İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftalarda artan koronavirüs vaka sayıları üzerine toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL, BURSA, KOCAELİ VE İZMİR ÜÇÜNCÜ ZİRVEYİ YAŞIYOR"

İstanbul ve İzmir'de koronavirüs vaka sayısında başlayan artış eğiliminin bütün ülkeye yayıldığına dikkat çeken Bakan Koca, "İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor" dedi.

"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE VAKA ARTIŞI OLAN 15 İLİMİZ VAR"

Salgınla mücadelede ulusal seferberliğin yanında il il dolaşarak mahalli imkanların harekete geçirdiklerini dile getiren Bakan Koca, "Elimizdeki her türlü aracı kullanmaya çalıştığımız günlerdeyiz. Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu. Antalya, Düzce, Tekirdağ bu sınıra yaklaştı. İstanbul, Bursa, Ankara, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için sağlık kuruluşlarımız çaba harcıyor." ifadelerini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık eleştiriler sonrası test politikasını değiştirdi! Korona tablosuna yeni veri
Bakanlık eleştiriler sonrası test politikasını değiştirdi! Korona tablosuna yeni veri
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Hulusi Akar Osman Kavala Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 20:40:47. #1.14#
title