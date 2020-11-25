Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İstanbul ve İzmir'de koronavirüs vaka sayısında başlayan artış trendinin bütün ülkeye yayıldığını belirten Koca, "İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftalarda artan koronavirüs vaka sayıları üzerine toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL, BURSA, KOCAELİ VE İZMİR ÜÇÜNCÜ ZİRVEYİ YAŞIYOR"

İstanbul ve İzmir'de koronavirüs vaka sayısında başlayan artış eğiliminin bütün ülkeye yayıldığına dikkat çeken Bakan Koca, "İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor" dedi.

"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE VAKA ARTIŞI OLAN 15 İLİMİZ VAR"

Salgınla mücadelede ulusal seferberliğin yanında il il dolaşarak mahalli imkanların harekete geçirdiklerini dile getiren Bakan Koca, "Elimizdeki her türlü aracı kullanmaya çalıştığımız günlerdeyiz. Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu. Antalya, Düzce, Tekirdağ bu sınıra yaklaştı. İstanbul, Bursa, Ankara, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için sağlık kuruluşlarımız çaba harcıyor." ifadelerini kullandı.