Son Dakika! Güzel haberi Bakan Koca duyurdu: Haziranda 30, eylüle kadar toplam 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek
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Son Dakika! Güzel haberi Bakan Koca duyurdu: Haziranda 30, eylüle kadar toplam 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Sağlık

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziranda Türkiye'ye 30 milyon doz Biontech aşısı geleceğini söyledi. Temmuz, ağustos, eylül ayları için de ciddi miktarda anlaşma yapıldığını belirten Bakan Koca, eylüle kadar toplamda 90 milyon dozu aşan aşının teslim edileceğini vurguladı.

Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi.Şahin, 20 Mayıs'taki toplantıya çevrim içi konuk olacak. Şahin, hem BioNTech aşısının tedariki hem de aşı kampanyası ile ilgili açıklama yapacak. Türkiye, haziran ayında 30 milyon doz daha BioNTech aşısı teslim alacak. Temmuz, ağustos, eylül ayları için de ciddi miktarda anlaşma yapıldı. 90 milyon dozu aşan aşı gelmesi planlanıyor.

ÇİN'DEN 10 MİLYON DOZUN ÜZERİNDE AŞI GELİYOR

Bakan Koca, bu hafta içinde Çin'den de 10 milyon dozun üzerinde Sinovac aşısının geleceğini söyledi.

HEDEF HAZİRANDA 18-20 YAŞ ÜSTÜ HERKESİ AŞILAMAK

Sağlık Bakanı Koca, aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyledi. Koca, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz aylarından yakalanabileceğini de belirtti.

"YERLİ AŞI AĞUSTOS YA DA EYLÜLDE HAZIR OLABİLİR"

Fahrettin Koca, yerli aşıda faz 3 çalışmasının haziran ayı başında başlayabileceğini söyledi. Aşının ağustos ya da eylülde hazır olabileceğine dikkat çekti.

Son Dakika! Güzel haberi Bakan Koca duyurdu: Haziranda 30, eylüle kadar toplam 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (2)
KUMKUM : Hep müjde hep müjde hükümet süpriz yumurta gibi...
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KLM : Tüm dünya 0 aşılama bitirir o tarihe kadar bizde daha aşı gelecek diye bayrak açıyoruz ne büyük olay daha aşama da Allah bize korusun kaldık yine dualara ekenomide sağlıkta
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500
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Son Dakika! Güzel haberi Bakan Koca duyurdu: Haziranda 30, eylüle kadar toplam 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek - Haberler
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