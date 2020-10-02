Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan yoğun bakım doluluk oranı açıklaması: Yataklarımızın yüzde 44'ü, yoğun bakımların yüzde 65'i dolu
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan yoğun bakım doluluk oranı açıklaması: Yataklarımızın yüzde 44'ü, yoğun bakımların yüzde 65'i dolu

02.10.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:08

Son dakika! Yoğun bakım doluluk oranına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yataklarımızın yüzde 44'ü, yoğun bakımların yüzde 65'i dolu" diyerek salgına ilişkin kritik verileri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İyi yetişmiş sağlık insan gücümüze hizmet sunma ve eğitim adına müstesna katkı sağlayacak sağlık zincirimize bir halka daha ekliyoruz. 421 bin metrekare kapalı alana sahip, 1250 yataklı hastanemiz yüksek teknolojili 240 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 334 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir.

"ALINAN TEDBİRLERLE HASTA SAYILARIMIZ AZALIYOR"

Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü kısmen artmış durumda. Ağır hasta sayılarımız zaman zaman artıyor. Bütün bunlar kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Geçen ay içinde başta Ankara ve Konya olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde hasta sayılarında artışlar oldu. Son bir ayda Anadolu'da bölge değerlendirmeleri yaptık. Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor.

"BÖLGESEL MÜDAHALELERİN SONUÇLARINI GÖRDÜK"

Bu da gösteriyor ki salgının üstesinden gelmek elimizde. Her bir vatandaşımız tedbirlere uyarak mücadeleye katkı verdi, vermeye devam etmekte. Son haftalar içinde yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil birçok ilimizde salgının seyrini kontrol altına aldık.

"YOĞUN BAKIMLARIN %65'İ DOLU"

Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz sahada. Birçok ilimizde çağrı sistemini devreye soktuk. Türkiye genelinde düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımların yüzde 65'i dolu.Tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlara teşekkür ediyorum.

"DOKTORLARIMIZ EVLERE GİDİP HASTA TAKİBİ YAPIYOR"

Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Birçok ilimizde çağrı sistemini devreye soktuk. Son 21 ayda oluşturduğumuz doktor ekipleri evlere giderek hasta takibi yapıyor"

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan yoğun bakım doluluk oranı açıklaması: Yataklarımızın yüzde 44'ü, yoğun bakımların yüzde 65'i dolu
Haber Yorumları (3)
VATANDAŞ: Hasta sayısı Vaka sayısı Yoğun Bakımdaki doluluk oranı Ben onlara bakmıyorum. .
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SERDAR: Yalannnnnnn
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SERTAÇ: Yalancının...
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500
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