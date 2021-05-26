Son Dakika: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanmaya başlanacak

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu virüsle mücadelede son durumu değerlendirmek üzere bugün bir kez daha toplandı. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunarak 50 yaş üstü vatandaşların 1 Haziran'dan itibaren aşılanacağını söyledi.

Tüm gözler 1 Haziran'a çevrilmişken Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunarak 50 yaş üstü aşılamanın 1 Haziran'da başlayacağını söyledi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

"Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde bu konuda hızlı adımlar attık. Dünyanın en hızlı aşılama çalışmalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkelerde en hızlı aşı tedarik eden ülkelerden biriyiz. 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor.

"30 MİLYON DOZLUK AŞININ İLK PARTİSİ BUGÜN GELDİ"

Haziran ayında 30 milyon doz tedarik edilecek aşının ilk partisi bugün ulaştı. Önümüzdeki hafta 5 milyon doz aşı daha ülkemize gelecek. Bunlara ek olarak Sputnik aşısının temini için devredeyiz. 50 milyon doz Sputnik aşısı için anlaşma imzaladık. Böylece nüfusumuzun 3 katı kadar aşı için anlaşma sağladık.

"YERLİ AŞIDA SON AŞAMAYA GELİNDİ"

Yerli aşı için son aşamaya geldik. Aşı adaylarından biri insan deneyi aşamasına gelen Faz-3 aşamasına gelmiştir. Kendi geliştirdiğimiz aşının da kullanma seviyesine geldiğinin müjdesini burada vermek isterim. Önemli bir miktarda aşıyı tedarik etmiş bulunuyoruz.

"BU YAZ SALGININ YIKICI ETKİSİNDEN KURTULACAĞIZ"

Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi. Her olumlu gelişmeyi eleştirenler elbette olacaktır. Saygı çerçevesi içinde bu mümkündür."

"BU HASTALIĞI ARTIK TANIYORUZ"

Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız."