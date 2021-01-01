Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

01.01.2021 20:04 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:21

Son dakika! İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha hızlı yayıldığı tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış türü Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini belirterek, "İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" dedi.

İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve şimdiye kadar 28 ülkeye yayılan koronavirüsün mutasyona uğrayan türü Türkiye'de de tespit edildi.

15 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

TEMAS ÇEVRELERİ DE KARANTİNAYA ALINDI

İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevrelerinin de karantinaya alındığını ve yaygın temas taraması yapıldığını belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı. Ayrıca son dönemde İngiltere'den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik.

KONTROL ALTINA ALINDI

İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır.

İNGİLTERE'DEN YURDA GİRİŞLER TAMAMEN DURDURULDU

Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici süre tamamen durdurulmuştur. Gelişmelerden vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
Haber Yorumları (10)
BÜLENT: Neden yurtdışından gelenler direk karantinaya alınmıyor. Aslında yurtdışında mecbur kalmadıkça giriş çıkış lar kısıtlanmalı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HACIBEKİR: Niye ingiltereden o kişiler ülkemize sokuldu. Şaka gibi
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SEKOCAN: BU VÜRÜS BİTECEK DİYE BEKLEMEYİN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ryan Babel Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Hisarcık Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 20:35:14. #1.14#
title