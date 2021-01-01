Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Son dakika! İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha hızlı yayıldığı tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış türü Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini belirterek, "İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" dedi.

İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve şimdiye kadar 28 ülkeye yayılan koronavirüsün mutasyona uğrayan türü Türkiye'de de tespit edildi.

15 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

TEMAS ÇEVRELERİ DE KARANTİNAYA ALINDI

İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevrelerinin de karantinaya alındığını ve yaygın temas taraması yapıldığını belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı. Ayrıca son dönemde İngiltere'den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik.

KONTROL ALTINA ALINDI

İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır.

İNGİLTERE'DEN YURDA GİRİŞLER TAMAMEN DURDURULDU

Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici süre tamamen durdurulmuştur. Gelişmelerden vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."