Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde bir takım açıklamalarda bulunarak "Tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz." dedi. Bunun için en etkili yolun da aşılama olduğunu vurgulayan Koca, "Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine'den 17 günlük bir tam kapanma kararı çıkmıştı. Dün akşam saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sürecine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirmelerde bulundu.

"TAM KAPANMA BİR ZARURET OLDU"

Antalya Valiliğini ziyaret edip ardından koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalar yapan Bakan Koca, "Yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlamayla bir miktar düşüş olsa da istediğimiz gibi olmadı. Tam kapanma bir zaruret oldu. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.17 günlük kapanmayla hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum. Bunun için en etkili yol aşı uygulama oranını artırmaktır. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Vaka oranlarını iller için her hafta yayınlamaktayız. Sıkı koordinasyon ile mücadeleyi sürdürüyoruz. Bugün Antalya'dayız. Antalya'yı detayları ile değerlendireceğiz. Amacımız hasta yükümüzü giderek azaltmak.

ANTALYA'DA DURUM İYİYE GİDİYOR

Antalya'da 3 kişilik ekiplerden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da yüzde 35 azalma gördük. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66.3'e düştü. Antalya'da hastane yükümüzün düşmeye başladığını görüyoruz. 65 yaş üstü vatandaşları aşılama oranımız Antalya'da yüzde 85. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Az sonra il değerlendirme toplantısı yapacağız. Yeni tedbirleri istişare edeceğiz.

Buradan Antalya, Burdur ve Isparta'da yaşanan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sizin için bugün boyunca buradayız. Akşam ayrıca bir toplantı ile bilgilendireceğiz."

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