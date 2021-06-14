Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zamana kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zamana kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Sosyal medya hesabından sık sık koronavirüs salgınına ilişkin bilgiler veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak "Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz: Bir günde 750.000 doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk!" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Twitter hesabından "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." paylaşımını yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir müjde daha geldi.

"KISA SÜRELİĞİNE GEÇERLİ BİR İLK"

Koronavirüs salgınına, uygulanan kısıtlamalara ve aşılamaya ilişkin sık sık kamuoyunu sosyal medya hesabından bilgilendiren Koca, son olarak güzel bir gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu: "Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz: Bir günde 750.000 doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk!"

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz

AŞILAMADA SON DURUM

Öte yandan Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 11.50 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 324 bin 5, ikinci doz aşı 13 milyon 734 bin 486 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 34 milyon 58 bin 491 olarak gerçekleşti.

SPUTNİK V'NİN İLK SEVKİYATI GELDİ

Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Kovid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.


Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zamana kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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