Son dakika haberleri! Sabahattin Ali, hayatını kaybettiği Kırklareli'nde anıldı

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Şair ve yazar Sabahattin Ali, ölümünün 73. yılında, Kırklareli'nde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Sabahattin Ali için ilk tören İstasyon Caddesi'ndeki anıtı önünde düzenlendi.

Etkinlikte Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Birsen Meriç anıta çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, Sabahattin Ali'yi hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Kırklareli'nin, Sabahattin Ali'nin katledildiği yer olarak değil, yaşatıldığı yer olarak anılmasını istediklerini aktaran Kesimoğlu, "Biz sadece Sabahattin Ali'ye değil bütün değerlerimize sahip çıkma çabası, gayreti ve yoğun temposu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel, Sabahattin Ali'nin yaşama güzel bir iz bıraktığını, Kırklareli halkının da onu bağrına bastığını söyledi.

Birsen Meriç ise Kırklareli halkının Sabahattin Ali'yi hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Sabahattin Ali Sokağı'nda, "Türkiye'nin iz bırakan kadınları ve ilkleri" resim sergisi açıldı.

Etkinlikler, aynı sokakta yazar Ali İhsan Gezer'in "Benim meskenim dağlardır" söyleşisi ve "Şarkılarla Sabahattin Ali" isimli şiir dinletisi ile sona erdi.